Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Японии. Мартина оштрафовали, он потерял второе место

Пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Японии в Мотэги. Для испанца это первая победа на этой трассе за семь лет и 22-я победа в спринтах MotoGP.

Хорхе Мартин пересёк линию вторым, но был оштрафован потерей одной позиции после финиша за превышение границ трассы. Это принесло Диого Морейре лучший результат в карьере в MotoGP — второе место.

Педро Акоста из «KTM» был выбит из гонки на первом круге братом Марка — Алексом.

MotoGP. Результаты спринтерской гонки Гран-при Японии:

1. Марк Маркес («Дукати») — 20:50.376.

2. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +2.754.

3. Хорхе Мартин («Априлья») +2.854.

4. Энеа Бастьянини («Тек 3») +2.896.

5. Аи Огура («Трэкхаус») +6.380.

6. Марко Бедзекки («Априлья») +7.372.

7. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +8.476.

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9.205.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.974.

10. Фермин Альдегер («Грезини») +11.517.

11. Лука Марини («Хонда») +14.020.

12. Франко Морбиделли («ВР46») +15.597.

13. Алекс Ринс («Ямаха») +20.261.

14. Маверик Виньялес («Тек 3») +20.857.

15. Джек Миллер («Прамак») +22.282.

16. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») +38.830.

17. Брэд Биндер («КТМ») +41.672.

18. Франческо Баньяя («Дукати») +1 круг (сход).

19. Педро Акоста («КТМ») — сход, не закончил первый круг.

20. Алекс Маркес («Грезини») — сход, не закончил первый круг.

21. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — сход, не закончил первый круг.