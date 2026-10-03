Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Японии. Мартина оштрафовали, он потерял второе место

Пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Японии в Мотэги. Для испанца это первая победа на этой трассе за семь лет и 22-я победа в спринтах MotoGP.
Хорхе Мартин пересёк линию вторым, но был оштрафован потерей одной позиции после финиша за превышение границ трассы. Это принесло Диого Морейре лучший результат в карьере в MotoGP — второе место.
Педро Акоста из «KTM» был выбит из гонки на первом круге братом Марка — Алексом.
MotoGP. Результаты спринтерской гонки Гран-при Японии:
1. Марк Маркес («Дукати») — 20:50.376.
2. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +2.754.
3. Хорхе Мартин («Априлья») +2.854.
4. Энеа Бастьянини («Тек 3») +2.896.
5. Аи Огура («Трэкхаус») +6.380.
6. Марко Бедзекки («Априлья») +7.372.
7. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +8.476.
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9.205.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.974.
10. Фермин Альдегер («Грезини») +11.517.
11. Лука Марини («Хонда») +14.020.
12. Франко Морбиделли («ВР46») +15.597.
13. Алекс Ринс («Ямаха») +20.261.
14. Маверик Виньялес («Тек 3») +20.857.
15. Джек Миллер («Прамак») +22.282.
16. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») +38.830.
17. Брэд Биндер («КТМ») +41.672.
18. Франческо Баньяя («Дукати») +1 круг (сход).
19. Педро Акоста («КТМ») — сход, не закончил первый круг.
20. Алекс Маркес («Грезини») — сход, не закончил первый круг.
21. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — сход, не закончил первый круг.