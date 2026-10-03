15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Столбик на въезде в пит-лейн в «Сепанге» перенесли после проблем в пятничных тренировках

Столбик на въезде в пит-лейн в «Сепанге» перенесли после проблем в пятничных тренировках
Комментарии

Столбик на въезде в пит-лейн на трассе «Сепанг» в Малайзии, где в этом году проходит Гран-при Бахрейна, был перенесён после проблем, которые он вызвал в пятничных тренировках. Об этом сообщает журналист Формулы-1 и редактор The Race Джон Ноубл в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Согласно правилам, пилоты, проезжающие правее столбика, обязаны заехать на пит-лейн. Его прежнее расположение создавало сложности для гонщиков, которые широко выходили из последнего поворота в пятницу. Среди них оказались Лиам Лоусон и Джордж Расселл», — написал журналист.

Ноубл также опубликовал новое расположение столбика.

Новое расположение столбика

Новое расположение столбика

Фото: FIA

Читать далее:
Фото
Промах мимо столбика на «Сепанге» будет означать обязательный заезд в боксы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android