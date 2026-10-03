Столбик на въезде в пит-лейн в «Сепанге» перенесли после проблем в пятничных тренировках

Столбик на въезде в пит-лейн на трассе «Сепанг» в Малайзии, где в этом году проходит Гран-при Бахрейна, был перенесён после проблем, которые он вызвал в пятничных тренировках. Об этом сообщает журналист Формулы-1 и редактор The Race Джон Ноубл в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Согласно правилам, пилоты, проезжающие правее столбика, обязаны заехать на пит-лейн. Его прежнее расположение создавало сложности для гонщиков, которые широко выходили из последнего поворота в пятницу. Среди них оказались Лиам Лоусон и Джордж Расселл», — написал журналист.

Ноубл также опубликовал новое расположение столбика.