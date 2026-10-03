Оливер Берман рассказал, как нашёл паука в своей кровати в отеле перед Гран-при Бахрейна

Пилоты «Хааса» Оливер Берман и Эстебан Окон, а также Льюис Хэмилтон из «Феррари» обсудили пауков в Малайзии, которая принимает в этом году Гран-при Бахрейна.

Эстебан. Как там пауки? Тебе понравились пауки?

Оливер. У меня в отеле был паук. Паук разбудил меня в два часа ночи: он сидел прямо рядом с моей головой. Написал своей команде по организации поездок: «Ребята, переезжаю. Я здесь больше не останусь». Услышал, как он ползёт по кровати, открыл глаза, а он прямо передо мной. В итоге я переехал в другой номер, потому что не смог его найти. Меня поселили на верхнем этаже.

Льюис. Я бы в таком случае спал в машине, — сказали пилоты во время фан-встречи перед субботней практикой.