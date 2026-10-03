В «Тойоте» опровергли слухи о переходе Эстебана Окона в WEC

Cоветник «Тойоты» в WEC Александр Вурц опроверг слухи о возможном переходе пилота «Хааса» Эстебана Окона в чемпионат мира по гонкам на выносливость.

«В этих слухах нет ничего правдивого. Когда в одной машине оказываются три гонщика с сильным характером, им требуется время, чтобы принять друг друга, найти правильные настройки и выстроить взаимодействие, а затем прийти к моменту, когда они перестают внутренне конкурировать друг с другом и, наоборот, помогают каждому раскрывать свои лучшие качества. Это очень важное различие. Одна из сильных сторон «Тойоты» — именно структура и культура команды, а изменить их за одну ночь невозможно.

Во-первых, у нас долгосрочные контракты. Во-вторых, нельзя просто взять другого гонщика со стороны и включить его в состав. Это может нарушить ту самую культуру, которую мы строим и развиваем с 2012 года. Сохранение этой культуры — одна из моих главных обязанностей как советника и человека, который тесно работает с гонщиками. Но, как ни посмотри, контракты у нас долгосрочные, а состав команды на следующий год полностью укомплектован», — приводит слова Вурца издание Motorsport.