Пилоты Ф-1 превратили поездку в Малайзию в «социальный эксперимент» перед ГП Бахрейна

Группа пилотов Формулы-1 провела несколько дней на острове Лангкави в Малайзии перед Гран-при Бахрейна, превратив поездку в необычный отдых. В числе участников были Джордж Расселл («Мерседес»), Ландо Норрис и Оскар Пиастри («Макларен»), Оливер Берман («Хаас»), Алекс Албон и Карлос Сайнс («Уильямс») и Габриэл Бортолето («Ауди»).

По словам пилотов, идея исходила от разных людей, но организовал всё именно Карлос Сайнс. Расселл упоминал о поездке Норрису, а тот думал, что это только между ними и Сайнсом — однако, приехав, увидел больше коллег.

«Это получилось спонтанно. Думаю, я увидел, что в субботу вечером пилоты планировали улететь из Баку в Малайзию, и вместо того, чтобы сразу лететь в Куала-Лумпур, предложил: «Почему бы нам не отправиться куда-нибудь ещё?» Я нашёл отель на острове, где можно было провести четыре или пять дней. Место выглядело очень хорошо: там были отличные возможности для велосипедных прогулок и хороший спортзал. Я сказал: «Почему бы нам вместо четырёх дней в Куала-Лумпуре, который больше похож на город и где у нас, по крайней мере, было бы меньше запланированных занятий, не полететь на этот прекрасный курорт?»

Мы все сели на тот самолёт в субботу вечером и полетели прямо из Баку в Лангкави. Наверное, никто раньше не летал из Баку в Лангкави. Это самый случайный маршрут на свете. Обычно на гоночных уикендах мы вообще не видимся. Я не вижу многих ребят, с которыми мне удалось провести время, потому что у каждого свои дела, поэтому очень редко удаётся по-настоящему провести вместе какое-то время.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Остров, на который мы отправились, оказался довольно интересным. Это был небольшой остров, и когда семерых гонщиков сажают на остров, становится любопытно, чем они в итоге будут заниматься. Безусловно, это был своего рода социальный эксперимент. Эти четыре дня были интересными. Лично я смог гораздо лучше узнать многих ребят и некоторых пилотов, которых раньше почти не знал.

Я узнал их истории: откуда они пришли, как стали такими, какие они есть, почему. Мы смогли сблизиться и лучше понять друг друга. Для меня это был очень классный опыт. Думаю, в итоге мы все уехали оттуда вполне довольными тем, как всё прошло», — приводит слова Карлоса издание MotorBiscuit.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Главным развлечением стал картинг. Расселл, Сайнс, Албон, Берман, Бортолетo, Пиастри и бывший пилот Формулы-1 Роберто Мери устроили заезды под своими прозвищами, причём борьба оказалась настолько жёсткой, что, по словам Албона, «всех кто-то в какой-то момент отправил в стену». Расселл выиграл благодаря новым шинам. Норрис отказался от картинга и провёл отдельную тренировку, а Албон стал неофициальным фотографом поездки.