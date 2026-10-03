Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Хэмилтон — 2-й, Антонелли — 4-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии на трассе «Сепанг». Это первая квалификация на окраине Куала-Лумпура с 2017 года.

Льюис Хэмилтон из «Феррари» присоединился к пилоту «Ред Булл» на первом ряду. Напарник нидерландца Исак Хаджар замкнул топ-3, впереди Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари»), однако французу предстоит потерять пять мест на старте за замену двигателя.

«Астон Мартин» превзошёл ожидания: и Фернандо Алонсо, и Лэнс Стролл вышли из первого сегмента — впервые в сезоне обе машины AMR26 попали во второй сегмент. В итоге они квалифицировались 12-м и 14-м соответственно, между ними расположился Карлос Сайнс из «Уильямса».

Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:35.130.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.298.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.428.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.501.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.536.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.627.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.632.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.741.

9. Пьер Гасли («Альпин») +2.080.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.543.

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:37.023.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:37.220.

13. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») — 1:37.527.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:37.566.

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — нет времени.

16. Франко Колапинто («Альпин») — нет времени.

После первого сегмента выбыли:

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:37.970.

18. Оливер Берман («Хаас») — 1:37.980.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:38.233.

20. Алекс Албон («Уильямс») — 1:38.600.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:38.611.

22. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:38.933.