Впервые в сезоне-2026 Формулы-1 поул завоевала машина не с двигателем «Мерседеса»

Впервые в сезоне-2026 поул завоевала машина с двигателем не от «Мерседеса». Обладателем первого места на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит в Малайзии на трассе «Сепанг», стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

До этого все квалификации выигрывали пилоты с двигателями «Мерседеса» — гонщики «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл, пилот «Альпин» Пьер Гасли, а также действующий чемпион «Королевских гонок» пилот «Макларена» Ландо Норрис.

После 15 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».