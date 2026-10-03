Ферстаппен — о поуле: если вспомнить, с чего мы начинали сезон, результат невероятный
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428
«Это фантастика. Мы провели уже немало Гран-при, пытаясь завоевать поул-позицию. Иногда были ближе к ней, иногда — дальше, но наконец нам это удалось. Если вспомнить, с чего мы начинали сезон, результат просто невероятный. Я доволен сегодняшним днём и, конечно, постараюсь завтра победить. Когда стартуешь с первого места, именно к этому и нужно стремиться», — сказал Ферстаппен сразу после квалификации.
Все результаты квалификации:
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