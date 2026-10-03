Ферстаппен — о поуле: если вспомнить, с чего мы начинали сезон, результат невероятный

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.

«Это фантастика. Мы провели уже немало Гран-при, пытаясь завоевать поул-позицию. Иногда были ближе к ней, иногда — дальше, но наконец нам это удалось. Если вспомнить, с чего мы начинали сезон, результат просто невероятный. Я доволен сегодняшним днём и, конечно, постараюсь завтра победить. Когда стартуешь с первого места, именно к этому и нужно стремиться», — сказал Ферстаппен сразу после квалификации.