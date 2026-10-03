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«Ред Булл» завоевал первую поул-позицию в сезоне-2026

«Ред Булл» завоевал первую поул-позицию в сезоне-2026
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» впервые в сезоне-2026 завоевала поул-позицию. Обладателем первого места на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит в Малайзии на трассе «Сепанг», стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» 29-летний нидерландец Макс Ферстаппен.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

Ферстаппен был быстрейшим в каждом сегменте квалификации. В финале он опередил семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 0.298 секунды, показав время 1:35.130. Третьим стал напарник Ферстаппена француз Исак Хаджар, который отбудет потерю пяти мест на старте за замену двигателя.

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