«Ред Булл» завоевал первую поул-позицию в сезоне-2026

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» впервые в сезоне-2026 завоевала поул-позицию. Обладателем первого места на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит в Малайзии на трассе «Сепанг», стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» 29-летний нидерландец Макс Ферстаппен.

Ферстаппен был быстрейшим в каждом сегменте квалификации. В финале он опередил семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 0.298 секунды, показав время 1:35.130. Третьим стал напарник Ферстаппена француз Исак Хаджар, который отбудет потерю пяти мест на старте за замену двигателя.