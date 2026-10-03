Льюис Хэмилтон объяснил, за счёт чего ему удалось прибавить в скорости в квалификации

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Мне нравится эта атмосфера. Огромное спасибо Малайзии за такой приём. Здесь очень жарко. Я постоянно об этом говорю, но жара стала огромным испытанием для шин, машины и механиков в боксах. Очень и очень благодарен своей команде. На протяжении всех тренировок мы внесли огромное количество изменений.

Из-за того, что машины скользят, а шины перегреваются, было очень сложно найти правильный баланс. Перед квалификацией мы внесли ещё одно изменение, думаю, оно позволило нам найти оптимальные настройки. Сократить отставание до двух-трёх десятых от Макса [Ферстаппена], который был очень быстр на протяжении всего уикенда, отличный результат. Я очень благодарен команде.

Сейчас гораздо больше доволен поведением машины, но завтра всё будет совершенно иначе. Главное — сохранить шины на этой трассе. Они начинают перегреваться практически сразу. Каждая небольшая пробуксовка и каждое резкое движение машины влияют на то, насколько долго прослужат шины. Хочется верить, что нам удалось найти хороший баланс. Макс был очень быстр на длинных отрезках, поэтому завтра просто постараюсь не отставать от него», — заявил Хэмилтон сразу после квалификации.