Впервые в истории Формулы-1 поул завоевал болид с мотором «Ред Булл»

Впервые в истории Формулы-1 поул завоевал болид, на котором стоит силовая установка «Ред Булл» при поддержке «Форда» (RBPT-Ford).

В 2022 году «Ред Булл» формально использовал моторы под брендом RBPT, однако это были силовые установки «Хонды». Теперь же RBPT-Ford — собственная разработка австрийской команды.

Обладателем первого места на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году принимает Малайзия на легендарной трассе «Сепанг», стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик был быстрейшим в каждом сегменте квалификации. В финале он опередил семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 0.298 секунды, показав время 1:35.130.