Впервые в истории Формулы-1 поул завоевал болид с мотором «Ред Булл»
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Впервые в истории Формулы-1 поул завоевал болид, на котором стоит силовая установка «Ред Булл» при поддержке «Форда» (RBPT-Ford).
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428
В 2022 году «Ред Булл» формально использовал моторы под брендом RBPT, однако это были силовые установки «Хонды». Теперь же RBPT-Ford — собственная разработка австрийской команды.
Обладателем первого места на стартовой решётке Гран-при Бахрейна, который в этом году принимает Малайзия на легендарной трассе «Сепанг», стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик был быстрейшим в каждом сегменте квалификации. В финале он опередил семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 0.298 секунды, показав время 1:35.130.
Обзор квалификации:
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