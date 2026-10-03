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Исак Хаджар прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии

Исак Хаджар прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии
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Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, которое из-за штрафа за замену двигателя превратится в восьмую позицию на старте.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Машина очень хороша ещё с прошлого уикенда. Здорово вернуться после травмы запястья именно в такой момент. Мне нравится бороться за место в тройке. Несмотря на то, что это была не лучшая моя квалификационная сессия, я испытываю приятные чувства. Немного обидно получить штраф именно на трассе, где мы настолько быстры. Но, стартуя с восьмого места, я уверен, что смогу отыграть позиции и добиться хорошего результата», — сказал Хаджар сразу после квалификации на трассе «Сепанг».

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