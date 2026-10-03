Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, которое из-за штрафа за замену двигателя превратится в восьмую позицию на старте.

«Машина очень хороша ещё с прошлого уикенда. Здорово вернуться после травмы запястья именно в такой момент. Мне нравится бороться за место в тройке. Несмотря на то, что это была не лучшая моя квалификационная сессия, я испытываю приятные чувства. Немного обидно получить штраф именно на трассе, где мы настолько быстры. Но, стартуя с восьмого места, я уверен, что смогу отыграть позиции и добиться хорошего результата», — сказал Хаджар сразу после квалификации на трассе «Сепанг».