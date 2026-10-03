«Просто не было скорости». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в квалификации в Малайзии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал проблемы команды в квалификации Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на международном автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Очень трудно всё понять. В пятницу поведение машины несколько застало нас врасплох, мы весь сезон такого не наблюдали. Однако здесь очень жарко и асфальт отличается от остальных трасс.

С утра всё смотрелось очень хорошо. Было похоже, что по крайней мере с Кими [Антонелли] мы сделали шаг вперёд в плане понимания ситуации. А затем в квалификации вновь чуть откатились к тому, что видели прежде — просто не было скорости», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.