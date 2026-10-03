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«Просто не было скорости». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в квалификации в Малайзии

«Просто не было скорости». Вольф — о проблемах «Мерседеса» в квалификации в Малайзии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал проблемы команды в квалификации Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на международном автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Очень трудно всё понять. В пятницу поведение машины несколько застало нас врасплох, мы весь сезон такого не наблюдали. Однако здесь очень жарко и асфальт отличается от остальных трасс.

С утра всё смотрелось очень хорошо. Было похоже, что по крайней мере с Кими [Антонелли] мы сделали шаг вперёд в плане понимания ситуации. А затем в квалификации вновь чуть откатились к тому, что видели прежде — просто не было скорости», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Полные результаты квалификации:
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Хэмилтон — 2-й, Антонелли — 4-й
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