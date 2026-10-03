«Набрать очки в гонке нереально». Алонсо — о 12-м месте в квалификации Гран-при Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, несмотря на 12-е место в квалификации, считает, что очки в гонке Гран-при Бахрейна в Малайзии маловероятны.

«Всё прошло хорошо. Без сомнения, это наш лучший уикенд с точки зрения производительности: обе машины впервые прошли в Q2 и отстают от лидеров на полторы секунды. Это шаг вперёд в плане конкурентоспособности. Машина точно такая же, как и в последних четырёх гонках, начиная с Будапешта, но в зависимости от трассы и количества прямых мы будем более или менее конкурентоспособны. Ничего нового. Нам нужно использовать возможности в такие уикенды, и я надеюсь, что у нас будет чистая гонка.

Но учитывая весь сезон, набрать очки нереально. Почему мы должны будем попасть в очковую зону, учитывая, как складывался сезон? Мы менее конкурентоспособны, и до субботы уикенд складывался для нас неплохо, но нужно стоять твёрдо на земле. Есть быстрые машины, которые стартуют с последних позиций из-за штрафов и будут набирать обороты. На первых кругах мы можем терять позиции на прямых перед нашими главными соперниками, а потом можем их не обогнать, потому что у нас нет скорости на прямой, да и шины при этом изнашиваются. Это чудо, что мы боремся с машинами, которые быстрее нашей.

Если стартовать впереди и создать отрыв, то в чистой гонке можно рационально расходовать шины. Но если потерять позиции на первых прямых и не обогнать соперников из-за недостаточной скорости, то гонка окажется под угрозой. Многое будет зависеть от разных факторов, надеемся, что всё пройдёт хорошо и будет интересно. Стартовать 12-м гораздо лучше, чем 21-м, так что постараемся получить удовольствие от гонки», — приводит слова Алонсо издание AS.com.