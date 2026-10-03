15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Набрать очки в гонке нереально». Алонсо — о 12-м месте в квалификации Гран-при Бахрейна

«Набрать очки в гонке нереально». Алонсо — о 12-м месте в квалификации Гран-при Бахрейна
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, несмотря на 12-е место в квалификации, считает, что очки в гонке Гран-при Бахрейна в Малайзии маловероятны.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Всё прошло хорошо. Без сомнения, это наш лучший уикенд с точки зрения производительности: обе машины впервые прошли в Q2 и отстают от лидеров на полторы секунды. Это шаг вперёд в плане конкурентоспособности. Машина точно такая же, как и в последних четырёх гонках, начиная с Будапешта, но в зависимости от трассы и количества прямых мы будем более или менее конкурентоспособны. Ничего нового. Нам нужно использовать возможности в такие уикенды, и я надеюсь, что у нас будет чистая гонка.

Но учитывая весь сезон, набрать очки нереально. Почему мы должны будем попасть в очковую зону, учитывая, как складывался сезон? Мы менее конкурентоспособны, и до субботы уикенд складывался для нас неплохо, но нужно стоять твёрдо на земле. Есть быстрые машины, которые стартуют с последних позиций из-за штрафов и будут набирать обороты. На первых кругах мы можем терять позиции на прямых перед нашими главными соперниками, а потом можем их не обогнать, потому что у нас нет скорости на прямой, да и шины при этом изнашиваются. Это чудо, что мы боремся с машинами, которые быстрее нашей.

Если стартовать впереди и создать отрыв, то в чистой гонке можно рационально расходовать шины. Но если потерять позиции на первых прямых и не обогнать соперников из-за недостаточной скорости, то гонка окажется под угрозой. Многое будет зависеть от разных факторов, надеемся, что всё пройдёт хорошо и будет интересно. Стартовать 12-м гораздо лучше, чем 21-м, так что постараемся получить удовольствие от гонки», — приводит слова Алонсо издание AS.com.

Сейчас читают:
Первый поул «Ред Булл» в сезоне! Пока Ферстаппен блистал, «Мерседес» провалился
Первый поул «Ред Булл» в сезоне! Пока Ферстаппен блистал, «Мерседес» провалился
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android