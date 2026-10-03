«Главная загадка». Джордж Расселл — об эффективности обновлений «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что эффективность крупного обновления W17 — это главная загадка после квалификации на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Вот в чём заключается главная загадка. Было бы здорово провести прямое сравнение, установив старый и новый пакеты на одну и ту же машину и сразу сопоставив их эффективность. Но в этом и заключается сложность нашего спорта. Если бы мы установили пакет обновлений ещё на прошлой неделе, даже в случае его меньшей эффективности, вероятно, всё равно завоевали бы поул и говорили бы, что он великолепен. И наоборот, если бы здесь у нас была старая версия машины, результат, возможно, оказался бы ещё хуже. В этом и заключается сложность. Как команда мы до сих пор не провели ни одной плохой гонки в этом сезоне, а сегодняшняя квалификация определённо стала для нас очень неудачной», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.