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«После такого можешь носить что угодно». Доменикали и Кэри поздравили Ферстаппена с поулом

«После такого можешь носить что угодно». Доменикали и Кэри поздравили Ферстаппена с поулом
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Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали пришёл поздравить четырёхкратного чемпиона серии и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с поулом на Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии. Вместе с ним был его предшественник Чейз Кэри. Об этом сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стефано поздравляет Макса с поулом

Стефано поздравляет Макса с поулом

Фото: Из личного архива журналистки Ф-1 Джастины Голополосовой

Журналист пишет, что Ферстаппен «извинился» перед Кэри за свой вид в тапочках.

«После такого выступления можешь носить что угодно», — ответил ему Кэри.

Нидерландский пилот впервые в сезоне-2026 взял поул-позицию, став также первым гонщиком в истории Формулы-1, кто приехал на первое место с мотором «Ред Булл» при поддержке «Форда».

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