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Норрис: «Ред Булл» в Малайзии находится на совершенно ином уровне

Норрис: «Ред Булл» в Малайзии находится на совершенно ином уровне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал шестое место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Я вполне доволен своим последним кругом. Думаю, мне удалось собрать всё воедино и хорошо справиться с тем, что у нас было. Однако очевидно, что мы сильно уступаем в темпе. Моей машине не хватает скорости на прямых, да и в целом на протяжении всего уикенда нам не удаётся показывать нужный темп, поэтому пятое место (пилот «Ред Булл» Исак Хаджар из-за штрафа будет стартовать восьмым, а Норрис поднимется на одну позицию. — Прим. «Чемпионата») на старте не стало сюрпризом. Мы не ждём чудес, и очевидно, что здесь «Ред Булл» находится на совершенно ином уровне.

Завтрашняя гонка будет совершенно другой и станет серьёзным испытанием для всех. Деградация шин здесь выше, чем на любой другой трассе в этом сезоне, поэтому, вероятно, нас ждёт стратегия с двумя или тремя пит-стопами. Это может создать возможности для обгона за счёт выезда машины безопасности и разных стратегий. Гонка будет тяжёлой и физически изнурительной, поэтому крайне важно будет контролировать состояние машины на каждом круге. Хотя по скорости мы пока не там, где хотели бы быть, непредсказуемый характер гонки может сыграть нам на руку. Мы будем готовы воспользоваться любым шансом», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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