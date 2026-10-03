Антонелли узнал, что стартует третьим в гонке в Малайзии только после вопроса журналиста

Забавный момент произошёл в интервью после квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии между лидером чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 20-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и журналистом, задающим вопрос.

Журналист. Завтра ты тоже будешь довольно быстр. Ты по-прежнему на третьем месте и находишься среди лидеров.

Антонелли. Да, я имею в виду, что, ну, ты понимаешь, точно… Ого, я завтра стартую третьим?

Журналист. Да, из-за штрафа [Исака] Хаджара.

Антонелли. Ого! Неплохо, да? Окей. Спасибо за хорошие новости, — с улыбкой сказал Антонелли после квалификации, где занял четвёртое место.