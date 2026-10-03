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Антонелли узнал, что стартует третьим в гонке в Малайзии только после вопроса журналиста

Антонелли узнал, что стартует третьим в гонке в Малайзии только после вопроса журналиста
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Забавный момент произошёл в интервью после квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии между лидером чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 20-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и журналистом, задающим вопрос.

Журналист. Завтра ты тоже будешь довольно быстр. Ты по-прежнему на третьем месте и находишься среди лидеров.

Антонелли. Да, я имею в виду, что, ну, ты понимаешь, точно… Ого, я завтра стартую третьим?

Журналист. Да, из-за штрафа [Исака] Хаджара.

Антонелли. Ого! Неплохо, да? Окей. Спасибо за хорошие новости, — с улыбкой сказал Антонелли после квалификации, где занял четвёртое место.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428
Обзор квалификации:
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