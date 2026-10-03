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Пиастри сдержанно прокомментировал седьмое место в квалификации на Гран-при Бахрейна

Пиастри сдержанно прокомментировал седьмое место в квалификации на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, которое из-за штрафа пилота «Ред Булл» Исака Хаджара превратится в шестую позицию на старте.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Квалификация завершена. Я занял седьмое место, но завтра стартую шестым из-за штрафа гонщика впереди. В целом сессия прошла неплохо, однако нам всё ещё не хватает темпа. На последнем круге мне не удалось показать свой максимум: во втором повороте совсем не было сцепления, поэтому мы не смогли выжать из машины всё, на что она способна.

Завтра нас ждёт долгая и тяжёлая гонка. Вчера наш темп на длинных отрезках выглядел довольно неплохо, но и у соперников, которые будут стартовать рядом с нами, он был неплохим. Поэтому отыграть позиции будет непросто, однако мы постараемся максимально эффективно использовать стратегию и все возможности для обгонов на этой трассе. Посмотрим, чего удастся добиться», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

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