Предварительная стартовая решётка Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1 — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку Гран-при Бахрейна в Малайзии. С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым стартует Льюис Хэмилтон («Феррари»), третьим — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Ряд гонщиков потеряет места из-за штрафов. Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар квалифицировался третьим, но из-за штрафа в пять мест за замену элемента силовой установки стартует восьмым. Арвид Линдблад из «Рейсинг Буллз» получил штраф в 30 мест за использование дополнительных элементов силовой установки и стартует последним. Также пилот «Альпин» Франко Колапинто потерял пять мест за спровоцированную в Баку аварию (по решению стюардов Гран-при Азербайджана) и ещё 10 мест за использование дополнительного элемента силовой установки — он стартует 21-м.

Формула-1. Предварительная стартовая решётка Гран-при Бахрейна в Малайзии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Исак Аджар («Ред Булл») — штраф.

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Габриэл Бортолето («Ауди»).

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

13. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

16. Оливер Берман («Хаас»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Алекс Албон («Уильямс»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»).

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Франко Колапинто («Альпин») — штраф.

22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — штраф.