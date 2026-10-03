Расселл: мы столкнулись с гораздо большими трудностями, чем наши ближайшие соперники

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, где он показал лишь восьмое время.

«Сегодня нам было тяжело, и это отразилось на результате: суббота стала для нас самой сложной в этом году. Здесь очень жарко, а асфальт отличается высокой абразивностью. Из-за низкого сцепления время круга на несколько секунд медленнее, чем во время нашего последнего визита сюда в 2017 году. Возможно, это повлияло на наши результаты по сравнению с другими трассами, но в эти выходные мы действительно столкнулись с гораздо большими трудностями, чем наши ближайшие соперники. Мы не ожидали, что в Малайзии нам будет настолько сложно, и приложим все усилия, чтобы разобраться в причинах.

Мы разочарованы сегодняшними результатами, но завтра нас ждёт совершенно иное испытание. Скорее всего, ход гонки будет во многом зависеть от высокой деградации шин, поэтому ключом к успеху станет умение сохранять их в хорошем состоянии на протяжении всего отрезка. Нам предстоит отыгрывать позиции, но мы знаем, что на этой трассе возможны обгоны, если у тебя есть необходимый темп. Мы сделаем всё возможное, чтобы отыграться», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».