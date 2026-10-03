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Расселл: мы столкнулись с гораздо большими трудностями, чем наши ближайшие соперники

Расселл: мы столкнулись с гораздо большими трудностями, чем наши ближайшие соперники
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, где он показал лишь восьмое время.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Сегодня нам было тяжело, и это отразилось на результате: суббота стала для нас самой сложной в этом году. Здесь очень жарко, а асфальт отличается высокой абразивностью. Из-за низкого сцепления время круга на несколько секунд медленнее, чем во время нашего последнего визита сюда в 2017 году. Возможно, это повлияло на наши результаты по сравнению с другими трассами, но в эти выходные мы действительно столкнулись с гораздо большими трудностями, чем наши ближайшие соперники. Мы не ожидали, что в Малайзии нам будет настолько сложно, и приложим все усилия, чтобы разобраться в причинах.

Мы разочарованы сегодняшними результатами, но завтра нас ждёт совершенно иное испытание. Скорее всего, ход гонки будет во многом зависеть от высокой деградации шин, поэтому ключом к успеху станет умение сохранять их в хорошем состоянии на протяжении всего отрезка. Нам предстоит отыгрывать позиции, но мы знаем, что на этой трассе возможны обгоны, если у тебя есть необходимый темп. Мы сделаем всё возможное, чтобы отыграться», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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