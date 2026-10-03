Ландо Норрис запутался в неправильных глаголах во время интервью

Действующий чемпион Формулы-1 британский пилот «Макларена» Ландо Норрис после квалификационной сессии давал интервью, но внезапно запутался в слове shake, которое является неправильным глаголом в английском языке.

«Всё немного перемешалось (shaken up. — Прим. «Чемпионата»)… Перемешалось (shook up. — Прим. «Чемпионата»)? Перемешалось (shaken up. — Прим. «Чемпионата»)? Не знаю (улыбается)», — сказал Норрис во время пресс-подхода после квалификации на «Сепанге».

Журналист подсказал, что первый вариант — shaken up — корректный, после чего британец засмеялся и добавил: «Мне всё равно».

Ландо Норрис за рулём гиперкара «Макларена» MCL-HY: