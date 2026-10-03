«Это моя ошибка». Шарль Леклер — о пятом месте в квалификации на Гран-при Бахрейна

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, которое из-за штрафа пилота «Ред Булл» Исака Хаджара станет четвёртой позицией на старте в завтрашней гонке.

«Льюис проехал очень сильный круг, и, думаю, ему удалось собрать всё воедино. Так что он молодец. Что касается меня, я не учёл, насколько изменится состояние трассы между Q1 и Q3. Чем сильнее я атаковал, тем больше чувствовал, что… Мне нравятся машины с сильной передней частью, но, когда мы дошли до Q3 и я начал атаковать в первом секторе, а затем во втором и третьем, я стал терять сцепление сзади и расплачивался за это. Чем дальше продвигалась квалификация, тем больше я боролся с недостаточной поворачиваемостью. Это моя ошибка, но на гонке она никак не скажется», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.