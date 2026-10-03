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«Это моя ошибка». Шарль Леклер — о пятом месте в квалификации на Гран-при Бахрейна

«Это моя ошибка». Шарль Леклер — о пятом месте в квалификации на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии, которое из-за штрафа пилота «Ред Булл» Исака Хаджара станет четвёртой позицией на старте в завтрашней гонке.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Льюис проехал очень сильный круг, и, думаю, ему удалось собрать всё воедино. Так что он молодец. Что касается меня, я не учёл, насколько изменится состояние трассы между Q1 и Q3. Чем сильнее я атаковал, тем больше чувствовал, что… Мне нравятся машины с сильной передней частью, но, когда мы дошли до Q3 и я начал атаковать в первом секторе, а затем во втором и третьем, я стал терять сцепление сзади и расплачивался за это. Чем дальше продвигалась квалификация, тем больше я боролся с недостаточной поворачиваемостью. Это моя ошибка, но на гонке она никак не скажется», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

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