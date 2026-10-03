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Карлос Сайнс — о квалификации в Малайзии: показал одни из лучших кругов в этом сезоне

Карлос Сайнс — о квалификации в Малайзии: показал одни из лучших кругов в этом сезоне
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал 13-е место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Сегодня квалификация прошла хорошо — я показал одни из лучших кругов в этом сезоне, учитывая ограничения нашей машины. Мне удалось найти базовую настройку, которая хорошо сработала, что позволило мне ехать точно и стабильно, улучшая результаты с каждым кругом.

Сегодня мы проделали хорошую работу, хотя завтра будет тяжело из-за недостаточной прижимной силы, из-за чего работа с шинами будет осложнена. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы воспользоваться любым шансом, который нам представится», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».

Обзор квалификации:
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