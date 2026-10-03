Карлос Сайнс — о квалификации в Малайзии: показал одни из лучших кругов в этом сезоне

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал 13-е место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Сегодня квалификация прошла хорошо — я показал одни из лучших кругов в этом сезоне, учитывая ограничения нашей машины. Мне удалось найти базовую настройку, которая хорошо сработала, что позволило мне ехать точно и стабильно, улучшая результаты с каждым кругом.

Сегодня мы проделали хорошую работу, хотя завтра будет тяжело из-за недостаточной прижимной силы, из-за чего работа с шинами будет осложнена. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы воспользоваться любым шансом, который нам представится», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».