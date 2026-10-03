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Берман раскрыл серьёзную ошибку «Хааса» перед квалификацией ГП Бахрейна

Берман раскрыл серьёзную ошибку «Хааса» перед квалификацией ГП Бахрейна
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Пилот «Хааса» Оливер Берман заявил, что ошибка команды в настройках машины во второй свободной практике напрямую повлияла на его вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Для меня проблема длилась весь уикенд. Мы начали с первой практики, всё было нормально, но затем во второй у нас возникла проблема с настройками машины. По сути, настройки, которые мы планировали поставить на машину, не совпали с теми, что в итоге оказались на ней, и машина оказалась в состоянии, в котором мы никогда не стали бы выпускать гоночный автомобиль.

Даже на овале не использовали бы такие настройки, и, по сути, с первого же круга во второй практике я сказал им: «Ребята, что-то не так с этой машиной». Когда каждый круг на одном и том же комплекте шин отстаёт на секунду, если ты теряешь два важных круга, это почти половина твоих кругов за день. Так что я почти пропустил вторую практику, такое чувство, что мы ничего не узнали. Это действительно помешало нам пройти во второй сегмент сегодня», — приводит слова Бермана RacingNews365.

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