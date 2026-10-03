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Ферстаппен ответил Расселлу и заявил, что не нуждается в охлаждающем жилете

Ферстаппен ответил Расселлу и заявил, что не нуждается в охлаждающем жилете
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла о жаркой погоде на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Британец сравнил гонку в таких условиях с сауной и предложил сделать охлаждающие жилеты обязательными.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Я не нуждаюсь в этом охлаждающем жилете и не буду его использовать. Может, я меньше страдаю от жары, полагаю. Когда ты в машине, да, жарко, но это часть процесса. Для этого ты и тренируешься, ты должен быть уверен, что находишься в достаточной форме. Когда выходишь из машины после гонки, конечно, нужно много пить и быстро что-то съесть. Я думаю, настоящая финская сауна при 85 или 100 градусах — довольно жарко! Не стоит устраивать такую суету.

Жарко, но это часть игры. Ты должен тренироваться для этого. Конечно, это некомфортно, но в любом спорте нужно выкладываться до предела. Нельзя просто прогуливаться. Когда мне было 18, я иногда с трудом переносил жару. Но в конечном итоге нужно просто больше тренироваться в жару, может, в сауне, чтобы привыкнуть. Речь о том, чтобы сидеть там дольше, справляться с потом, с тем, что голова сильно нагревается, и всё такое. Так что, может, мне стоит сводить его [Расселла] в сауну пару раз!» — приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.

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