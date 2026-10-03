Стелла: преимущество «Мерседеса» в скорости, которое было в Баку, исчезло в Малайзии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об итогах квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Интересно, что здесь, в Малайзии, преимущества «Мерседеса» в скорости на прямых, которое было в Баку, мы не видим. Оно как будто исчезло. Лучшие показатели на прямых, причём с приличным отрывом, у «Ред Булл». Лучшая скорость в поворотах — у «Феррари». А мы, «Макларен», отстаём от «Мерседеса» примерно на одну десятую. Мы задаём темп практически везде, так что относительно «Мерседеса» это неплохая позиция, учитывая, что они привезли сюда большой пакет обновлений.

Нас также немного озадачивает тот факт, что на высокой скорости мы больше не лучшая машина, как это было в Мадриде или Зандворте. Так что, хотя есть аспекты, где те, кто лучше справляется с развитием, получают преимущество в производительности, то, как это разворачивается, довольно сложно и не повторяется так легко. Даже такой тип асфальта, похоже, влияет на то, как ведёт себя машина, не только на шины. Так что я бы сказал, что это очень сложная особенность, но в ней есть важное вознаграждение для команд, которые лучше всех работают над развитием. И надо признать, что «Ред Булл» справились