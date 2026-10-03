Хэмилтон: Формула-1 и гольф — два самых разочаровывающих вида спорта

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему испытывает разочарование, когда гоночные уикенды складываются не лучшим образом, и сравнил Формулу-1 с гольфом.

«Мы в офисе, отдаём всё, смотрим все эти данные. Ты проходишь через так много разных вещей, фокусируешься на дыхании, на еде, на тайминге, на сердечном ритме. А потом выходишь и случаются ошибки или что-то тебя подлавливает, и это чертовски разочаровывает. Это и гольф — вероятно, два самых разочаровывающих вида спорта из всех возможных.

Но когда ты наконец успокаиваешься, всё выравнивается, всё идёт гладко и ты получаешь результат, как сегодня, это действительно здорово. Это как бы подкрепляет веру в себя. Все те моменты, когда ты терпишь неудачу, иногда заставляют тебя сомневаться. Но ты просто продолжаешь верить, независимо от того, что происходит вокруг тебя. А когда это наконец приходит, ты такой: «Видишь? Я знал, что у меня это есть». И это отличное чувство», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.