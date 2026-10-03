Между Эвансом и Сольбергом шесть очков перед финальным днём сезона-2026 WRC

Шведский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг возглавляет общий зачёт ралли Италии после третьего дня соревнований. Он опережает своего товарища по команде Себастьена Ожье на 33,6 секунды. Действующий лидер чемпионата Эльфин Эванс занимает лишь пятое место.

WRC. 13-й этап. Ралли Италии. Результаты по итогам третьего дня (топ-10):

1. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally1) — 2:42:33.2.

2. Себастьен Ожье (Toyota GR Yaris Rally1) +33.6.

3. Сами Паяри (Toyota GR Yaris Rally1) +1:39.9.

4. Адриен Фурмо (Hyundai i20 N Rally1) +2:32.0.

5. Эльфин Эванс (Toyota GR Yaris Rally1) +2:38.4.

6. Славен Шекулица (Ford Fiesta Rally3) +3:18.6.

7. Такамото Кацута (Toyota GR Yaris Rally1) +5:43.9.

8. Джон Армстронг (Ford Puma Rally1) +6:01.2.

9. Тьерри Нёвиль (Hyundai i20 N Rally1) +6:05.4.

10. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +8:42.6.

Отметим, что перед финальным днём сезона-2026 лидером общего зачёта остаётся Эльфин Эванс с 240 очками. На втором месте располагается Оливер Сольберг. В активе шведа 234 балла. Замыкает тройку Сами Паяри с 228 очками, тоже сохраняющий шансы на титул.