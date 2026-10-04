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Ферстаппен и Хэмилтон стартуют вместе с первого ряда впервые с 2023 года

Ферстаппен и Хэмилтон стартуют вместе с первого ряда впервые с 2023 года
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Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон начнут Гран-при Бахрейна в Малайзии с первого ряда — они будут соседствовать на первой и второй позициях впервые с 2023 года. Для гонщиков это 15-й совместный старт во главе пелотона.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

В последний раз Ферстаппен и Хэмилтон располагались на первом ряду на Гран-при Венгрии — 2023. Тогда нидерландец стартовал вторым и выиграл гонку, а британец, начинавший с поула за рулём «Мерседеса», финишировал вторым.

После 15 этапов личный зачёт пилотов продолжает возглавлять итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

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