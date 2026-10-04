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Ферстаппен опубликовал пост после завоевания поула на Гран-при Бахрейна

Ферстаппен опубликовал пост после завоевания поула на Гран-при Бахрейна
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал пост после завоевания поула в квалификации Гран-при Бахрейна, который в этом году проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Есть!!! Этот поул — особенный. Первый в сезоне, да ещё и с нашей собственной силовой установкой», — написал Ферстаппен на личной странице в социальной сети X.

Нидерландский пилот впервые в сезоне-2026 взял поул-позицию, став также первым гонщиком в истории Формулы-1, кто приехал на первое место с мотором «Ред Булл» при поддержке «Форда».

Льюис Хэмилтон из «Феррари» присоединился к пилоту «Ред Булл» на первом ряду. Напарник нидерландца Исак Хаджар замкнул топ-3.

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