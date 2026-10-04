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Марк Маркес выиграл Гран-при Японии 2026 MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — третий

Марк Маркес выиграл Гран-при Японии и сократил до двух очков отставание от Хорхе Мартина
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В Мотэги, Япония, завершился 17-й этап MotoGP в сезоне-2026. Победителем гонки стал семикратный чемпион мира испанец Марк Маркес, представляющий «Дукати». Действующий лидер сезона испанец Хорхе Мартин из «Априльи» финишировал вторым. Тройку замкнул итальянец Марко Бедзекки, также выступающий за «Априлью».

MotoGP 2026. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Гонка
04 октября 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:31.467
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+1.363
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+2.252

Эта победа позволила Маркесу сократить разрыв в очках от идущего первым в личном зачёте Хорхе Мартина. У Марка — 331 очко, а у Хорхе — 333. У идущего третьим в таблице и финишировавшего третьим Бедзекки — 284.

MotoGP. Гран-при Мотэги. Японии. Гонка (топ-10):

1. Марк Маркес («Дукати») — 24 круга.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +1.363.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.252.
4. Энеа Бастьянини («КТМ») +2.330.
5. Рауль Фернандес («Априлья») +14.815.
6. Аи Огура («Априлья») +15.210.
7. Педро Акоста («КТМ») +16.928.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +20.333.
9. Фермин Альдегер («Дукати») +23.545.
10. Лука Марини («Хонда») +25.677.

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