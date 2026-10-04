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Окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 16-го этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Бахрейна, который пройдёт сегодня, 4 октября, на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Формула-1. Окончательная стартовая решётка Гран-при Бахрейна

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Джордж Расселл («Мерседес»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — штраф.
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Габриэл Бортолето («Ауди»).
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
13. Карлос Сайнс («Уильямс»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
16. Оливер Берман («Хаас»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Валттери Боттас («Кадиллак»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Франко Колапинто («Альпин») — штраф.
22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — штраф.

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