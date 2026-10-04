«Надеюсь, сможем удержаться в борьбе». Хэмилтон — о сражении с Ферстаппеном в Малайзии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о Гран-при Бахрейна в Малайзии, где он будет стартовать вторым.

«Что я знаю, так это то, что у нас есть дефицит скорости на прямых. Мы немного быстрее в поворотах, особенно в медленных поворотах, думаю, мы немного быстрее, скажем, «Ред Булл» и некоторых других, но затем на прямых теряем много.

Что это означает для гонки на такой трассе, где деградация очень, очень высокая, шины всё время так сильно нагреваются, — нам приходится сильнее атаковать в поворотах, чтобы попытаться не отставать и компенсировать потери на прямых. Так что именно этого нам нужно остерегаться — делать слишком много и столкнуться с большой деградацией шин, пытаясь удержаться за ними. Так что я думаю, нам просто нужно провести свою собственную гонку, каким бы ни был темп, и не сосредотачиваться на попытках переатаковать, чтобы удержаться.

Думаю, у него в целом есть темп, чтобы оторваться, но если это будет иначе, когда мы начнём гонку, сможем удержаться, будем в борьбе, это тоже было бы потрясающе. Но всё, что мы можем, — делать всё возможное. Начинается дождь, что своего рода добавляет интереса, но я не знаю, останется ли это так. Так что это будет действительно сложная гонка. Я надеюсь, что мы сможем просто гоняться. Надеюсь, что мы сможем остаться в борьбе и показать хороший результат. Отдам абсолютно всё, чтобы попытаться удержаться и побороться с Максом», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.