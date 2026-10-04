В Малайзии начался сильный дождь за 40 минут до старта ГП Бахрейна — Sky Sports

В 9:20 мск над автодромом «Сепанг» в Малайзии, где в 10:00 мск стартует гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1, начался сильный ливень, об этом сообщили в Sky Sports.

«Начался сильный дождь! Тучи разверзлись, и в Сепанге пошёл сильный дождь! Мы этого не ожидали, это первый серьёзный дождь за сегодня», — говорится в сообщении издания.

С поула гонку начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).