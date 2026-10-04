«Это было неизбежно». Шифф — о поуле Ферстаппена в Малайзии

32-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся экспертом канала Sky Sports, высказалась о поуле 29-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Вчера Макс проехал очень впечатляющий круг. На протяжении всего уикенда он был стабильно быстр, и, похоже, у «Ред Булл» правильный баланс между квалификационной и гоночной скоростью. Это было неизбежно. Начало сезона выдалось непростым, но Макс постепенно приближается к победе», — сказала Шифф в эфире.

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