«Это было неизбежно». Шифф — о поуле Ферстаппена в Малайзии
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32-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся экспертом канала Sky Sports, высказалась о поуле 29-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«Вчера Макс проехал очень впечатляющий круг. На протяжении всего уикенда он был стабильно быстр, и, похоже, у «Ред Булл» правильный баланс между квалификационной и гоночной скоростью. Это было неизбежно. Начало сезона выдалось непростым, но Макс постепенно приближается к победе», — сказала Шифф в эфире.
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