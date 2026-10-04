Леклер объяснил, где «Феррари» нужно быть осторожнее в гонке ГП Бахрейна

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался в преддверии старта гонки 16-го этапа Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Мы действительно с нетерпением ждём сегодняшнего дня. Это должна быть интересная гонка по разным факторам — погода, сложно понять, чего ожидать, и в то же время деградация будет очень высокой, так что управление шинами будет иметь большое значение. Шины перегреваются, потому что жарко, так что нужно быть осторожным в поворотах», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Шарль начнёт гонку с четвёртой позиции.