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Леклер объяснил, где «Феррари» нужно быть осторожнее в гонке ГП Бахрейна

Леклер объяснил, где «Феррари» нужно быть осторожнее в гонке ГП Бахрейна
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28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался в преддверии старта гонки 16-го этапа Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Мы действительно с нетерпением ждём сегодняшнего дня. Это должна быть интересная гонка по разным факторам — погода, сложно понять, чего ожидать, и в то же время деградация будет очень высокой, так что управление шинами будет иметь большое значение. Шины перегреваются, потому что жарко, так что нужно быть осторожным в поворотах», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Шарль начнёт гонку с четвёртой позиции.

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