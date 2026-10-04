Ферстаппен столкнулся с проблемой с рулём перед стартом ГП Бахрейна

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», перед выездом на установочный круг на Гран-при Бахрейна столкнулся с проблемами с рулём.

«У меня проблема с рулём. Могу его толкать вперёд и вытягивать назад из колонки. Он живёт сам по себе», — сказал Ферстаппен по радио.

Механики оперативно стали решать проблему, на которую пожаловался нидерландец. Ферстаппен начнёт гонку в Малайзии с поула. На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

В настоящий момент над автодромом идёт сильный ливень.