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Ферстаппен столкнулся с проблемой с рулём перед стартом ГП Бахрейна

Ферстаппен столкнулся с проблемой с рулём перед стартом ГП Бахрейна
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», перед выездом на установочный круг на Гран-при Бахрейна столкнулся с проблемами с рулём.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«У меня проблема с рулём. Могу его толкать вперёд и вытягивать назад из колонки. Он живёт сам по себе», — сказал Ферстаппен по радио.

Механики оперативно стали решать проблему, на которую пожаловался нидерландец. Ферстаппен начнёт гонку в Малайзии с поула. На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

В настоящий момент над автодромом идёт сильный ливень.

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