Старт Гран-при Бахрейна Ф-1 в Малайзии отложен из-за сильного ливня

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отложить старт гонки 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна из-за сильного ливня над автодромом «Сепанг». Изначально гонка должны была начаться в 10:00 мск.

Время, на которое отложен старт, пока неизвестно. В данный момент в Малайзии был сыгран гимн Бахрейна, под флагом которого и проходит этап.

С поула гонку начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).