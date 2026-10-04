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Брандл — о дожде в Малайзии: никто не знает эти машины в таких условиях. Был сухой сезон!

Брандл — о дожде в Малайзии: никто не знает эти машины в таких условиях. Был сухой сезон!
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о сильном дожде на автодроме в «Малайзии», где сегодня пройдёт гонка 16-го этапа Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«О, боже мой! Это называется в последнюю минуту. На стартовую решётку привозят колёса и шины. Помните, что никто не знает эту трассу в таких условиях с этими машинами. И никто не знает эти машины в таких условиях! У нас был такой сухой сезон в этом году. Дождь реально только что начал хлестать», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за погодных условий её старт был отложен на неизвестное время.

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