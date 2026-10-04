Брандл — о дожде в Малайзии: никто не знает эти машины в таких условиях. Был сухой сезон!
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о сильном дожде на автодроме в «Малайзии», где сегодня пройдёт гонка 16-го этапа Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«О, боже мой! Это называется в последнюю минуту. На стартовую решётку привозят колёса и шины. Помните, что никто не знает эту трассу в таких условиях с этими машинами. И никто не знает эти машины в таких условиях! У нас был такой сухой сезон в этом году. Дождь реально только что начал хлестать», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.
Гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за погодных условий её старт был отложен на неизвестное время.
Комментарии
- 14 октября 2026
-
13:38
-
12:39
-
11:49
-
10:35
-
09:51
-
00:56
-
00:38
-
00:29
- 13 октября 2026
-
23:55
-
23:29
-
22:51
-
22:43
-
21:41
-
21:17
-
20:59
-
20:10
-
20:02
-
19:40
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:28
-
17:59
-
17:29
-
17:09
-
16:57
-
16:11
-
15:06
-
14:53
-
14:19
-
14:05
-
13:59
-
12:57
-
12:36
-
12:03