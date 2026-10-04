Брандл — о дожде в Малайзии: никто не знает эти машины в таких условиях. Был сухой сезон!

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о сильном дожде на автодроме в «Малайзии», где сегодня пройдёт гонка 16-го этапа Гран-при Бахрейна.

«О, боже мой! Это называется в последнюю минуту. На стартовую решётку привозят колёса и шины. Помните, что никто не знает эту трассу в таких условиях с этими машинами. И никто не знает эти машины в таких условиях! У нас был такой сухой сезон в этом году. Дождь реально только что начал хлестать», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за погодных условий её старт был отложен на неизвестное время.