Расселл — о ливне в Малайзии: мы быстро перейдём на слики

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о ливне, который идёт над автодромом «Сепанг», где сегодня, 4 октября, состоится гонка Гран-при Бахрейна.

«Из-за дождя многое может пойти не по плану. На улице всё ещё очень жарко, так что, как только дождь прекратится, мы быстро перейдем на «слики». Будет интересно», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.

Гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за погодных условий её старт был отложен на неизвестное время.

С поула заезд начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).