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Расселл — о ливне в Малайзии: мы быстро перейдём на слики

Расселл — о ливне в Малайзии: мы быстро перейдём на слики
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о ливне, который идёт над автодромом «Сепанг», где сегодня, 4 октября, состоится гонка Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Из-за дождя многое может пойти не по плану. На улице всё ещё очень жарко, так что, как только дождь прекратится, мы быстро перейдем на «слики». Будет интересно», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.

Гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за погодных условий её старт был отложен на неизвестное время.

С поула заезд начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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