15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА — о ливне в Малайзии: улучшений не предвидится

ФИА — о ливне в Малайзии: улучшений не предвидится
Комментарии

Издание Sky Sports опубликовало сообщение Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с отложенным стартом из-за сильного ливня на Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Интенсивность дождя не меняется последние 10 минут, и в ближайшие 5-10 минут улучшений не предвидится. Медицинский автомобиль скоро выедет на трассу, чтобы оценить её состояние», — сообщили в ФИА.

Позже Sky Sports опубликовал сообщение: «Этот медицинский автомобиль уже выехал на трассу, и, судя по всему, ему непросто удержаться на мокрой трассе!»

С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Материалы по теме
Расселл — о ливне в Малайзии: мы быстро перейдём на слики
Материалы по теме
Ливень сломал моторы Ф-1, а за «Ред Булл» не угнался даже Антонелли. Каким был ГП Бахрейна
Live
Ливень сломал моторы Ф-1, а за «Ред Булл» не угнался даже Антонелли. Каким был ГП Бахрейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android