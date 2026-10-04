ФИА — о ливне в Малайзии: улучшений не предвидится
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Издание Sky Sports опубликовало сообщение Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с отложенным стартом из-за сильного ливня на Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«Интенсивность дождя не меняется последние 10 минут, и в ближайшие 5-10 минут улучшений не предвидится. Медицинский автомобиль скоро выедет на трассу, чтобы оценить её состояние», — сообщили в ФИА.
Позже Sky Sports опубликовал сообщение: «Этот медицинский автомобиль уже выехал на трассу, и, судя по всему, ему непросто удержаться на мокрой трассе!»
С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
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