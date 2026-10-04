ФИА — о ливне в Малайзии: улучшений не предвидится

Издание Sky Sports опубликовало сообщение Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с отложенным стартом из-за сильного ливня на Гран-при Бахрейна, который проходит в эти выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Интенсивность дождя не меняется последние 10 минут, и в ближайшие 5-10 минут улучшений не предвидится. Медицинский автомобиль скоро выедет на трассу, чтобы оценить её состояние», — сообщили в ФИА.

Позже Sky Sports опубликовал сообщение: «Этот медицинский автомобиль уже выехал на трассу, и, судя по всему, ему непросто удержаться на мокрой трассе!»

С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен («Ред Булл»).