Экс-пилот Ф-1 — о ливне в Малайзии: гибридные системы не любят дождь

47-летний британский автогонщик, чемпион мира по гонкам на выносливость, экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о проблемах, с которыми столкнутся команды из-за сильного ливня на автодроме «Сепанг», где сегодня состоится гонка Гран-при Бахрейна.

«Из-за этого ливня мы вступаем на неизведанную территорию. Мы не видели, как эти машины 2026 года работают в дождливых условиях. Гибридные системы не любят дождь. Они хотят, чтобы их пилотировали одинаково каждый круг. Гибридная система будет под напряжением, это создаст напряжение для команды», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports,