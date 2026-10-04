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Экс-пилот Ф-1 — о ливне в Малайзии: гибридные системы не любят дождь

Экс-пилот Ф-1 — о ливне в Малайзии: гибридные системы не любят дождь
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47-летний британский автогонщик, чемпион мира по гонкам на выносливость, экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о проблемах, с которыми столкнутся команды из-за сильного ливня на автодроме «Сепанг», где сегодня состоится гонка Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Из-за этого ливня мы вступаем на неизведанную территорию. Мы не видели, как эти машины 2026 года работают в дождливых условиях. Гибридные системы не любят дождь. Они хотят, чтобы их пилотировали одинаково каждый круг. Гибридная система будет под напряжением, это создаст напряжение для команды», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports,

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