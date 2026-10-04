«Уильямс» оштрафован за превышение скорости на пит-лейне Сайнсом

Команда Формулы-1 «Уильямс» получила штраф в € 100 из-за нарушения скоростного режима, которое допустил испанский гонщик коллектива Карлос Сайнс во время установочного круга на Гран-при Бахрейна.

«Машина № 55 превысила ограничение скорости на пит-лейне, установленное для этого этапа на уровне 80 км/ч, на 0,3 км/ч.

Участники соревнований уведомляются, что они имеют право обжаловать определённые решения стюардов в соответствии со статьёй 15 Международного спортивного кодекса ФИА и главой 5 Судебных и дисциплинарных правил ФИА в установленные сроки», — говорится в сообщении стюардов.

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