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«Уильямс» оштрафован за превышение скорости на пит-лейне Сайнсом

«Уильямс» оштрафован за превышение скорости на пит-лейне Сайнсом
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Команда Формулы-1 «Уильямс» получила штраф в € 100 из-за нарушения скоростного режима, которое допустил испанский гонщик коллектива Карлос Сайнс во время установочного круга на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Машина № 55 превысила ограничение скорости на пит-лейне, установленное для этого этапа на уровне 80 км/ч, на 0,3 км/ч.

Участники соревнований уведомляются, что они имеют право обжаловать определённые решения стюардов в соответствии со статьёй 15 Международного спортивного кодекса ФИА и главой 5 Судебных и дисциплинарных правил ФИА в установленные сроки», — говорится в сообщении стюардов.

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