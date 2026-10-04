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ФИА опубликовала ещё одно сообщение из-за ливня на ГП Бахрейна в Малайзии

ФИА опубликовала ещё одно сообщение из-за ливня на ГП Бахрейна в Малайзии
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ещё одного заявление из-за ливня на Гран-при Бахрейна Формулы-1, который в эти выходные проходит на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Уборочные машины и маршалы работают на трассе, чтобы убрать скопления воды. Медицинская машина снова выезжает на трассу. Последний прогноз указывает, что интенсивность дождя должна снизиться в течение следующих пяти минут», — говорится в сообщении.

С поула гонку, старт которой отложен на неопределённое время, начнёт Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым на решётке располагается Льюис Хэмилтон («Феррари»).

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