ФИА опубликовала ещё одно сообщение из-за ливня на ГП Бахрейна в Малайзии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ещё одного заявление из-за ливня на Гран-при Бахрейна Формулы-1, который в эти выходные проходит на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Уборочные машины и маршалы работают на трассе, чтобы убрать скопления воды. Медицинская машина снова выезжает на трассу. Последний прогноз указывает, что интенсивность дождя должна снизиться в течение следующих пяти минут», — говорится в сообщении.

С поула гонку, старт которой отложен на неопределённое время, начнёт Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым на решётке располагается Льюис Хэмилтон («Феррари»).