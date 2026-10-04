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Экс-стратег команд Ф-1 объяснила проблемы команд из-за дождевых условий в Малайзии

Экс-стратег команд Ф-1 объяснила проблемы команд из-за дождевых условий в Малайзии
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Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась о дождевых условиях на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Эта трасса очень жёсткая ко всем шинам в сухих условиях — именно поэтому мы наблюдаем такую большую деградацию. И это не сильно меняется на промежуточных и дождевых шинах. Когда гонщики проезжали круги до стартовой решётки на промежуточных шинах, а дождь только начинал идти, мы слышали, как Арвид Линдблад говорил, что некоторые части трассы сухие, а некоторые почти полностью мокрые — что является худшим условием для промежуточных шин. Шина не прослужит долго на горячей трассе в этих так называемых переходных условиях.

Если бы мы стартовали сейчас в этих мокрых условиях, промежуточная шина прослужила бы дольше, так как там больше воды. Но по мере того, как трасса начинает высыхать, в идеале пилоты захотят, чтобы промежуточная шина начала стираться и становилась больше похожей на слик, пока трасса сохнет. Думаю, здесь произойдёт следующее: трасса высохнет быстро, так что процесс принятия решения между гонщиком и пит-уоллом, когда менять промежуточные или дождевые шины, настолько важен, потому что вы потеряете так много времени на круге на неправильной шине», — сказала Коллинз в эфире Sky Sports.

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