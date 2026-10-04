Гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1 начнётся в 10:40 мск

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что основная гонка 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг» в Малайзии начнётся в 10:40 мск.

В 10:40 мск гонщики отправятся на прогревочный круг.

Изначально гонка должна была начаться в 10:00 мск, но из-за сильного дождя на автодроме в Малайзии старт был отложен.

С поула гонку начнёт 29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На второй стартовой позиции располагается 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).