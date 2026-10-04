В «Мерседесе» высказались о настрое Антонелли из-за дождевых условий в Малайзии

Брэдли Лорд, являющийся заместителем команды руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа, высказался о настрое Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бахрейна.

«Он будет гоняться с тем, что перед ним. Когда начинаешь об этом думать — вот тогда всё становится сложным. Он будет придерживаться того, что ему нужно. В пятницу мы выглядели близко к «Феррари» и «Макларену». Нас всех можно было разделить 0,1. Макс был на шаг впереди на сухой трассе.

В дожде никто из нас не проводил значительных заездов в мокрых условиях, но машины с приличной прижимной силой и хорошим балансом, как правило, хорошо идут в дожде. Какой старт мы ожидаем из-за дождя? Как команда всегда предпочитаешь безопасность старта с хода, но промоутеры и болельщики предпочтут риск старта с места», — сказал Лорд в эфире Sky Sports.