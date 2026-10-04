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Старт ГП Бахрейна вновь отложен из-за проблем у Хэмилтона и Окона

Старт ГП Бахрейна вновь отложен из-за проблем у Хэмилтона и Окона
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Международная автомобильная федерация (ФИА) вывесила красные флаги и перенесла старт Гран-при Бахрейна из-за проблем сразу у двух пилотов на стартовой решётке.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Во время прогревочного круга 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» не смог тронуться с места, столкнувшись с проблемами в программном обеспечении силовой установки. Он смог поехать тогда, когда пелотон проехал круг и был вынужден догонять их.

Фото: Кадр из трансляции

В этот момент на решётке заглох Эстебан Окон из «Хааса», что и заставило дирекцию гонки отправить пилотов в боксы, отложив старт гонки на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

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