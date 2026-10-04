Старт ГП Бахрейна вновь отложен из-за проблем у Хэмилтона и Окона

Международная автомобильная федерация (ФИА) вывесила красные флаги и перенесла старт Гран-при Бахрейна из-за проблем сразу у двух пилотов на стартовой решётке.

Во время прогревочного круга 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» не смог тронуться с места, столкнувшись с проблемами в программном обеспечении силовой установки. Он смог поехать тогда, когда пелотон проехал круг и был вынужден догонять их.

Фото: Кадр из трансляции

В этот момент на решётке заглох Эстебан Окон из «Хааса», что и заставило дирекцию гонки отправить пилотов в боксы, отложив старт гонки на автодроме «Сепанг» в Малайзии.