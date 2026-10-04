Экс-пилот Ф-1 объяснил проблемы команд с двигателями на ГП Бахрейна

47-летний британский автогонщик, чемпион мира по гонкам на выносливость, экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон объяснил проблемы команд с двигателями во время прогревочного круга Гран-при Бахрейна.

«Многое сводится к домашней работе, которую следовало сделать до этих дождливых условий. Многое можно смоделировать. По сути, если ты работаешь двигателем слишком медленно, турбина сбрасывает обороты, потому что у нас больше нет MGU-H.

Что фактически происходит: если ты слишком долго находишься без газа, турбина сбрасывает обороты, и когда гонщик снова нажимает на газ, она использует всю энергию двигателя. Как только батарея разряжается, ты остаёшься только с мощностью двигателя внутреннего сгорания. И поскольку он больше не может достичь требуемого гонщиком крутящего момента — потому что двигатель не создаёт мощность из-за отсутствия турбонаддува — ты выходишь за пределы регламента ФИА. Всё это сделано, чтобы команды не могли использовать контроль тяги. Это невероятно сложно, ты попадаешь в эту ужасную ловушку, где двигатель не может снова ускориться, потому что тебя наказывает этот регламент», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.